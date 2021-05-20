Sivas'ta hayvancılığa destek projesi

Sivas'ta, "Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ta, "Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, kentin mera varlığı ile hayvancılık açısından oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Hayvanların meralarda zengin ot kaynağına ulaşmasının yanında temiz içme suyunun da önemli olduğunu aktaran Ayhan, "Çelebiler ve Yazıbaşı köylerinde toplam 26 bin 552 dekar mera varlığımız bulunmakta. Bugün hayata geçirdiğimiz proje ile 751 büyükbaş, 350 küçükbaş hayvanımızın temiz içme suyu ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Yaptığımız sondaj ile çıkarılan su otomatik sistemlerle 45 sıvata ulaştırılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Güneş panelleriyle toplanan suyun terfi merkezine gittiğini anlatan Ayhan, "Oradan da 3 sulağa dağıtılmaktadır. Yaklaşık 4 kilometrelik bir şebeke hattı bulunmaktadır. Proje yaklaşık 550 bin liraya mal oldu. Bereketli olsun, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer