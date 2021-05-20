Sivas'ta hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
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Sivas'ta hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

Sivas'ta hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarı, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarı, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını belirtti.

Yüksel, perşembe günleri kurulan pazarın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kapatıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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