Sivas'ta hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı (2)- Yeniden
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Sivas'ta hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı (2)- Yeniden

Sivas'ta hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine'Sivas'ta hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı' başlıklı haberle ilgili olarak servis yapılan 'Kurtarılamadı' ara başlıklı haberimizi iptal ediyoruz.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine

'Sivas'ta hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı' başlıklı haberle ilgili olarak servis yapılan 'Kurtarılamadı' ara başlıklı haberimizi iptal ediyoruz. Kaynağından sehven alınan bilgi ile hayatını kaybettiği belirtilen Rıfat Zor'un kalp masajı ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

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KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalbi duran Rıfat Zor (66), doktorların yaptığı yoğun müdahale ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Zor'un tedavisi sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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