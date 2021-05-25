Sivas'ta hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı (2)

KURTARILAMADIHayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rıfat Zor (66), doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.