SİVAS'TA HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 5 YARALI
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SİVAS'TA HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde 2 grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde 2 grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye 41 kilometre uzaklıktaki Kayalıpınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yaşayan aynı köyden Ahmet Turan, Rıfat ve Aynur Zor ile Şamil ve Furkan Yurdakul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede av tüfeği ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Turan, Rıfat, Aynur Zor ile Şamil ve Furkan Yurdakul vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rıfat Zor'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda kullanılan 2 av tüfeğine jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'TA HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 5 YARALI
SİVAS'TA HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 5 YARALI
SİVAS'TA HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 5 YARALI
SİVAS'TA HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 5 YARALI
SİVAS'TA HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 5 YARALI
SİVAS'TA HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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