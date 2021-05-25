Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı
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Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kayalıpınar köyünde akşam saatlerinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.F.Y. (25), R.Z. (66), A.T.Z. (40), A.Z. (55) ve Ş.Y. (19) silahla yaralandı.

Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan R.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve kavgada kullanılan 2 av tüfeğine el konulduğu öğrenildi.

Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı
Hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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