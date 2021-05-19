Sivas'ta hayata geçirilen 193,3 milyon lira bütçeli hayvancılık projesi çiftçinin gelirini artıracak
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Sivas'ta hayata geçirilen 193,3 milyon lira bütçeli hayvancılık projesi çiftçinin gelirini artıracak

Sivas'ta hayata geçirilen 193,3 milyon lira bütçeli hayvancılık projesi çiftçinin gelirini artıracak
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta çiftçi gelirlerinin artırılması amacıyla 193,3 milyon liralık bütçeyle "Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Sivas'ta çiftçi gelirlerinin artırılması amacıyla 193,3 milyon liralık bütçeyle "Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, söz konusu projenin açılışı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, kentin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirtti.

Sivas'ın kırsaldan kente göçün yoğun olarak yaşandığı şehirlerden biri olduğunu anımsatan Ayhan, "Biz bu durumu tersine çevirmek için gayret ediyoruz. Özellikle hayvancılık sektörü, ekonominin ayrılmaz bir parçası ve kırsal kalkınmanın lokomotifi durumunda." ifadelerini kullandı.

Ayhan, kentte tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerin bir çoğunun "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" sloganıyla hayata geçirildiği vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün tanıtımını yapacağımız bu projeyle, sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılması, birim hayvandan elde edilen verimlerin ve gelirlerin artırılması, hayvancılığın sürdürülebilir bir iş kolu haline getirilmesi, çiftçi gelirinin arttırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, köylerden büyükşehirlere olan iç göçün önlenmesini amaçlıyoruz. Toplam bütçesi 193,3 milyon lira olan proje, 2021 yılından itibaren 3 yıl devam edecek. Sivas'ta merkez ilçemiz ile Gürün, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde yürütülecek."

Ayhan, konuşmasının ardından projeden faydalanan ilçelere araç ve malzeme teslimini gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Sivas'ta hayata geçirilen 193,3 milyon lira bütçeli hayvancılık projesi çiftçinin gelirini artıracak - Haberler Ekonomi
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