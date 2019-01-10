Sivas'ta hayat dondu... Havaya atılan su, buz taneciği olarak yere düştü

Sivas'ta akşam saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi. Havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

SİVAS - Sivas'ta akşam saatlerinde termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi.Havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

Sivas'ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece yarısı eksi 18 dereceye düştü. Hayat adeta buz kesti. Saçaklarda buz sarkıtları oluştu. Bazı gençler donduran soğuğa aldırış etmeden, donan kaldırım taşlarının üzerinde kızakla kayarak eğlendi. Otomobillerin camları buz tuttu. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

Volkan Kaplan isimli genç internette daha önce bu tür videoları izlediğini belirterek, "Hava şuan eksi 18 derece. Bu su deneyini biz daha önce internetten görmüştük. Bizde denemek istedik. Su kaynattık, geldik. Gerçekten de güzel oldu, Kristalleşti. Hava gerçekten soğuk, üşüyoruz." dedi.

Kaynak: İHA