Havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı - Haberler

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Havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta olimpik yüzme havuzuna giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi'nde bulunan ve bugün halka açık hizmet veren havuza giren 42 yaşındaki E.Y. boğulma tehlikesi geçirdi.

Görevliler tarafından sudan çıkarılan E.Y, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum bünyesinde faaliyet gösteren havuza gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi altına alındı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Yüzme, Sivas, Güncel, Haberler

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