Sivas'ta Havayolu Kulanımı Arttı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında iç hat yolcu trafiğinin nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttığı bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 45 bin 413, dış hat yolcu trafiği yüzde 134 artışla bin 243, toplamda ise yüzde 5 artışla 46 bin 656 oldu.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 308 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 10 olmak üzere toplam uçak trafiği 318'e ulaştı.

Yük trafiği ise toplamda yüzde 8 artışla 318 ton olarak gerçekleşti.