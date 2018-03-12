Sivas'ta Havayolu Kulanımı Arttı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında iç hat yolcu trafiğinin şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 arttığı bildirildi.



DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 Şubat Ayı Havalimanı İstatistikleri'ne göre, Sivas Nuri Demirağ Havalimanında iç hat yolcu trafiği, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 40 bin 488 olarak gerçekleştiği belirtildi. Aynı dönemdeki dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 88 artışla bin 414, toplamda ise yüzde 6 artışla 41 bin 902 olduğu ifade edildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 285 olurken, dış hatlara da 13 olmak üzere toplam uçak trafiği 298'e ulaştı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında bu dönemdeki kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise yüzde 11 artışla 332 ton olarak gerçekleşti.