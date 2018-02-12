Sivas'ta Havayolu Kulanımı Arttı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında iç hat yolcu trafiğinin ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 arttığı bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 Ocak Ayı Havalimanı İstatistikleri'ne göre, Sivas Nuri Demirağ Havalimanında iç hat yolcu trafiği, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 44 bin 472 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Aynı dönemde, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 276'ya çıktığı havalimanında, 819 kişinin kullandığı 8 de dış hat uçuşu gerçekleşti ve toplam toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla 284'e ulaştı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında bu dönemdeki kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise geçen yıla kıyasla yüzde 17 artışla 362 ton olarak gerçekleşti.