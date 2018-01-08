Sivas'ta Hava Ulaşımına Sis Engeli

Sivas'ta yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.



Bu nedenle, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalan'ından saat 12.52'de Sivas'a inmek amacıyla kalkış yapan PC2750 sefer sayılı uçak, Sivas'taki yoğun sis nedeniyle Kayseri'ye indi. Sivas'tan Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılması planlanan PC2752 sefer sayılı uçuş ile Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan TK2658 sefer sayılı uçuşlar da iptal edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.00'da yapılması planlanan PC 4752 sefer sayılı uçuş da Sivas'taki yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Hafik'te yoğun sis ve buzlanma

Hafik ilçesinde de yoğun sis ve buzlanma etkili oldu.

İlçede hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düşerken, D-200 karayolunun bazı bölgelerinde oluşan sis ve buzlanma nedeniyle Hafik-Sivas arasında hasarlı kazalar meydana geldi.

Öte yandan, soğuk hava ve sisten dolayı ağaçlar ve bitkilerin üzerindeki kırağı güzel görüntüler oluşturdu.