Sivas'ta hava ulaşımına kar engeli
Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Sivas, Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
Yetkililer, karın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri