Sivas'ta hava ulaşımına kar engeli

Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Sivas, Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

Yetkililer, karın etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.