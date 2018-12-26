Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli
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Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli

Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli

Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.


Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Sivas, Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi durumunda seferlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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