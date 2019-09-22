Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü
Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldüSİVAS - Sivas'ta termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü.
Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü
SİVAS - Sivas'ta termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü.
Sivas'ta hava sıcaklığı hissedilir derece azaldı. Kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar kışlık elbiseleri çıkardı. Kentte vatandaşlar gündüz t-shirtle gezilirken akşam saatlerinde t-shirtin yerini kışlık giysiler aldı. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu ve üşüdüklerini dile getirdi.