Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldüSİVAS - Sivas'ta termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü.

22.09.2019 00:17

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü

SİVAS - Sivas'ta termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 1 olarak ölçüldü.

Sivas'ta hava sıcaklığı hissedilir derece azaldı. Kent merkezinde gündüz 10 derece ölçülen hava sıcaklığı akşam saatlerinde sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar kışlık elbiseleri çıkardı. Kentte vatandaşlar gündüz t-shirtle gezilirken akşam saatlerinde t-shirtin yerini kışlık giysiler aldı. Vatandaşlar havanın soğuk olduğunu ve üşüdüklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA
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