SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

İl genelinde kapılı durumdaki 99 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için Özel İdare ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan da yolda kalanlara yardım ediyor. Ekipler, Suşehri ilçesine bağlı Kale köyüne elektrik arızasına giderken kara saplanan elektrik dağıtım şirketi aracına da yardım etti. Bölgede yol açma çalışmaları sürdüren ekipler, aracı kara saplandığı yerden halat yardımıyla kurtardı.

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