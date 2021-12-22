SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR - Haberler
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SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl genelinde kapılı durumdaki 99 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için Özel İdare ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl genelinde kapılı durumdaki 99 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için Özel İdare ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan da yolda kalanlara yardım ediyor. Ekipler, Suşehri ilçesine bağlı Kale köyüne elektrik arızasına giderken kara saplanan elektrik dağıtım şirketi aracına da yardım etti. Bölgede yol açma çalışmaları sürdüren ekipler, aracı kara saplandığı yerden halat yardımıyla kurtardı.

SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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