Sivas'ta "hastalıktan ari sertifikası" alan süt sığırı işletmeleri artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta "hastalıktan ari sertifikası" alan süt sığırı işletmeleri artıyor

23.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:48
Sivas'ta

Sivas'ta hastalıktan ari sertifikası alan süt sığırı işletmelerinin arttığı bildirildi.

Sivas'ta hastalıktan ari sertifikası alan süt sığırı işletmelerinin arttığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tüberküloz ve brusella hastalıklarıyla mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletmelere destekleme projesi uygulanıyor.

Bu çerçevede, Gemerek ilçesinde 258 büyükbaş kapasiteli işletmenin sahibi İzzet Durmuş'a da hastalıktan ari işletme sertifikası verildi.

Sivas genelinde toplamda 5 işletmenin söz konusu sertifikayı aldığı ve 1043 hayvan bulunan bu işletmelere 469 bin 350 lira destekleme ödemesi yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Ağır COVID-19 hastalığı riski KOAH hastalarında 5 kat artıyor
Ağır COVID-19 hastalığı riski KOAH hastalarında 5 kat artıyor
Alternatif Bank'a 'LEED Gold Sertifikası'
Alternatif Bank'a "LEED Gold Sertifikası"
Hollandalı uçan otomobile AB'den yola çıkma sertifikası
Hollandalı uçan otomobile AB'den yola çıkma sertifikası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Deniz Seki İrem Derici Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Gökhan Gönül Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Medya Rusya Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta "hastalıktan ari sertifikası" alan süt sığırı işletmeleri artıyor - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 14:52:42. #1.15#
title