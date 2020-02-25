Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı

25.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:31

SİVAS Numune Hastanesi'nde iki hasta yakını, binada görevli 1'i kadın, 3 güvenlik görevlisine saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlileri darp raporu alarak şikayetçi oldu. Yaşanan kavga hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Numune Hastanesi'nde dün yakınlarını hastaneye getiren A.M.K. ve T.K. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte güvenlik görevlileri Fatih Yıldız, Münire Eker ve İlhan Canlı darp edildi. Darp raporu alan güvenlik görevlileri hasta yakını A.M.K. ve T.K.'den şikayetçi oldu. Yaşanan kavga hastanenin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (ÖZGÜVEN-SEN) olayla ilgili olarak hastane bahçesinde açıklama yaptı. Sağlık çalışanları ve darp edilen güvenlik görevlilerinin katıldığı basın açıklamasını okuyan ÖZGÜVEN-SEN Şube Başkanı Muhammed Yalçınkaya, "Sivas Numune Hastanesi'nde görevini ifade ederken özel güvenlik görevlisi emekçi kardeşlerimize yönelik şiddeti esefle kınıyoruz. Özel güvenlik görevlisi olarak görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren, sağlık çalışanlarının ve hastaların canlarını, canları pahasına koruyan özel güvenlik görevlisi kardeşlerimize geçen hafta ve dün itibariyle hasta yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Bu saldırılar sonucun 8 kardeşimiz darp edilmiş olup bu olaya müteakip emekçi kardeşlerimiz tarafından darp raporu alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Alın teriyle gece gündüz demeden çalışarak evine ekmek götüren emekçilerimiz, hasta yakınlarınca canavarca bir hisle vücutlarının farklı bölgelerinde kemik kırıklarına varan bir şiddet ile karşı karşıya kalmıştır. Ülke genelinde özel güvenlik görevlisi emekçilerine şiddet artarak devam etmektedir. Özellikle sağlık sektöründe emekçilerimize yönelik şiddetin son bulması, işyerlerinde güvenle görevlerini ifade edebilmeleri için caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA