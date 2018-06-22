Sivas'ta Hasta Yakınının Doktoru Darbettiği İddiası

Sivas'ta Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli bir doktorun, hasta yakını tarafından darbettiği iddia edildi.

İddiaya göre, hastaneye eşini götüren O.T, eşinin anlattıklarına inanmadığı gerekçesiyle diş hekimi Alkan Demirkan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.T, Demirkan'ı darbetti. Kaşı açılan Demirkan, O.T'den şikayetçi oldu.

Karakolda ifadesi alınan O.T, daha sonra serbest bırakıldı.

Hastane başhekimi Fuat Şen, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin, Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu söyledi.

Şiddetin boyutunun gün geçtikçe çok daha vahim boyutlara ulaştığını savunan Şen, "Söz konusu şiddet olaylarına bugün bir yenisi daha eklenmiş, hastanemiz diş hekimi Alkan Demirkan, kendini bilmez bir şahıs tarafından darbedilmiş, bu üzücü olay sonrası hekimimizin başına dikiş atılmıştır. Bu olay, toplumun sağlığını her şeyi üstünde tutarak Türkiye'nin her bir yanında gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanlarının hayatlarının ve sağlıklarının, nasıl bir risk altında olduğunu göstermesi bakımından çarpıcıdır. Sağlık çalışanları, giderek kronikleşen bir şiddet sarmalının içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı yönetimi ve birlikte çalıştığımız arkadaşımıza karşı olan bu korkunç saldırıyı, tüm sağlık çalışanlarına yapılmış sayarak nefretle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.