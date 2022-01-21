Sivas'ta hasta ve yakınları müzik dinletisi ile moral buldu - Haberler
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Sivas'ta hasta ve yakınları müzik dinletisi ile moral buldu

Sivas'ta hasta ve yakınları müzik dinletisi ile moral buldu
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Numune Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hasta ve yakınları, müzik dinletisi ile moral buldu.

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hasta ve yakınları, müzik dinletisi ile moral buldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen müzik dinletisiyle söz konusu ünitede tedavi gören hastalara psikolojik ve sosyal destek verildi.

Hasta yakınlarının da faydalandığı etkinlikle ilgili bilgi veren Başhekim Yardımcısı uzman Dr. Hüseyin Gökgöz, "Bugün müzik eşliğinde çay saati yapıyoruz. Hasta yakınlarımız sohbet ediyor, dertleşiyor. Hasta odasından uzaklaşıp dikkatlerini farklı alanlara yönlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Numune Hastanesi, Sivas, Müzik, Güncel, Haber

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