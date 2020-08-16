Sivas'ta Halk Sağlığı Çağrı Merkezi kuruldu Sivas'ta 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde "Halk Sağlığı Çağrı Merkezi" kuruldu.

Sivas'ta 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde "Halk Sağlığı Çağrı Merkezi" kuruldu.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "112 Halk Sağlığı Merkezi'nde, Kovid-19 testi sonuçlarınız ile

pozitif olup da evde izole olduğunuz günlerde tedavi süreciniz hakkında bilgi alabileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına da değinen Ayhan, şunları kaydetti:

"Kıymetli büyüklerimizi sokaktan uzak tutmak istiyoruz. Çünkü virüs, en çok onları sarsıyor. Yoğun bakım hastalarımızın yoğunluğu bu yaş grubudur.

Sevgili gençler, belki hafif atlatıyorsunuz, belirti vermiyorsunuz ama bir büyüğümüzün solunum cihazına bağlanmasına sebep olmayın."

Kaynak: AA