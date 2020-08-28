Sivas'ta halk pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
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Sivas'ta halk pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

Sivas'ın Doğanşar içesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Sivas'ta halk pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
28.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:03

Sivas'ın Doğanşar içesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı önlemler aldığı belirtildi.

Açıklamada, kurulun cuma günleri kurulan halk pazarının faaliyetlerini geçici süreliğine durdurduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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