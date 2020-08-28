Sivas'ta halk pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ın Doğanşar içesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
28.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:03
Sivas'ın Doğanşar içesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı önlemler aldığı belirtildi.
Açıklamada, kurulun cuma günleri kurulan halk pazarının faaliyetlerini geçici süreliğine durdurduğu kaydedildi.
Kaynak: AA