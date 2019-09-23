Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

23.09.2019 17:26

SİVAS'ta, halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, halk otobüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Altuntabak Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Erdoğan Çay (33) yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsüyle Ömer Gökyaka'nın (20) kullandığı 58 YB 103 plakalı otomobil caddede çarpıştı. Kazada savrulan otomobil park halindeki 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarptıktan sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gökkaya ile birlikte otomobilindeki Mehmet Yörük, Ahmet Yokuşbası ve otobüsteki yolculardan Ferdane Temel yaralandı. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kaza ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı.

Kaynak: DHA