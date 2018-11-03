Sivas'ta Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü Oğuzhan A. (17) idaresindeki 58 AD 513 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Zafer Caddesi'nde karşı yönden gelen ve Şirinevler-Yumurtatepe seferini yapan Avşar E. yönetimindeki 58 H 0019 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
Otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Oğuzhan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı ise otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, çarpışma anının yanı sıra, otobüs içerisindeki yolcuların büyük panik yaşaması ve savrularak düşmeleri yer alıyor.