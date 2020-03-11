Sivas'ta halk otobüslerinde virüs önlemi Sivas Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmasına başladıİlk defa Çin'de görülerek dünyanın bütün ülkelerine hızla yayılan virüsle ilgili önlemler almaya başlayan Sivas Belediyesi bu kapsamda toplu taşıma araçları başta olmak üzere ilaçlama...

Sivas Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmasına başladı



İlk defa Çin'de görülerek dünyanın bütün ülkelerine hızla yayılan virüsle ilgili önlemler almaya başlayan Sivas Belediyesi bu kapsamda toplu taşıma araçları başta olmak üzere ilaçlama çalışmalarına başladı. İlk olarak günlük 90 bin yolcunun taşındığı otobüslerde ilaçlama çalışması başlatan belediye ekipleri şoförleri de virüs hakkında bilgilendirdi.



Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Yardımcıları Ahmet Duman ve Kayhan Işık basın mensuplarına alınan önlemlerle ilgili bilgiler verdi.



İnsan sirkülasyonun yoğun olduğu yerler başta olmak üzere şehir genelinde ilaçlama çalışması başlatıldığını dile getiren Kayhan Işık, "Şüphesiz halk sağlığı önemli. Biz de Sivas Belediyesi olarak toplu taşıma araçlarındaki hijyeni daha iyi şekle getirmek için bugün ilaçlama yapıyoruz. Bu ilaçlamamız devam edecek. Halkımızın yoğun kullandığı yerlerde terminalimizde, kapalı mekanlarda, kapalı çarşılarda ilaçlama çalışmalarımızı devem ettireceğiz. Tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüse karşı Sivas Belediyemiz de son derece titiz bir çalışma yürütmekte. İnşallah halkımızın, toplu taşıma araçlarımızı ve kapalı mekanlarımızı daha güvenli, daha sağlıklı ve hijyen koşullarda kullanması için Sivas Belediyesi olarak elimizden geldiği ölçüde ilaçlama yapıyoruz. Vatandaşımızın daha güvenli seyahatini daha güvenli gezmesini alışveriş yapmasını sağlamak adına da ilaçlamamızı devam ettireceğiz. Yine akan ve durgun sularda ilaçlama yaparak vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi için gerekli bütün önlemleri alacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA