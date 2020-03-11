Sivas'ta halk otobüslerinde 'koronavirüs' ilaçlaması Sivas'ta halk otobüslerinde 'koronavirüs' ilaçlamasıSİVAS Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptı.

Sivas'ta halk otobüslerinde 'koronavirüs' ilaçlaması

SİVAS Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptı.

Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından Sivas Belediyesi toplum taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptı. Kentte günde yaklaşık 100 bin kişinin kullandığı 257 halk otobüsü Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle ilaçlandı. İlaçlama çalışmalarının terminal, ve kapalı mekanlarda da devam edeceği belirtildi.

Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Şüphesiz halk sağlığı önemli. Biz de Sivas Belediyesi olarak toplu taşıma araçlarındaki hijyeni daha iyi şekle getirmek için bugün ilaçlama yapıyoruz. Bu ilaçlamamız devam edecek. Halkımızın yoğun kullandığı yerlerde, terminalimizde, kapalı mekanlarda, kapalı çarşılarda ilaçlama çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüse karşı belediyemiz de son derece titiz bir çalışma yürütmekte. Halkımızın toplu taşıma araçlarımızı ve kapalı mekanlarımızı daha güvenli ve daha sağlıklı hijyen koşullarda kullanması, daha güvenli gezmesi, alışveriş yapmasını sağlamak adına da bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yine akan ve durgun sularda ilaçlama yaparak vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi için gerekli bütün önlemleri alacağız" dedi.

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Kaynak: DHA