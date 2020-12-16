Sivas'ta hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Sivas'ta hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

16.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:56
Sivas'ta hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sivas'ta silahla yağma suçundan hakkında 23 yıl 28 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sivas'ta silahla yağma suçundan hakkında 23 yıl 28 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ulaş İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, hakkında silahla yağma suçundan 23 yıl 28 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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