Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
25.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:04
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 58 ABL 626 plakalı hafif ticari araçla N.G. yönetimindeki 58 ABR 181 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Numune Hastanesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan Y.Y.G. (9) yaralandı.
Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA