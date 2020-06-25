Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
25.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:04

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 58 ABL 626 plakalı hafif ticari araçla N.G. yönetimindeki 58 ABR 181 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Numune Hastanesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan Y.Y.G. (9) yaralandı.

Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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