HAFİF TİCARİ ARAÇ DEREYE YUVARLANDI: 6 YARALI

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta merkeze bağlı Akçahan köyü yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan hafif ticari araçta aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında merkeze 18 kilometre mesafedeki Akçahan köyü yakınlarında yaşandı. Hafta sonu tatilini geçirmek üzere kent merkezinden Akçahan köyüne giden Talip Yılmaz yönetimindeki 58 ACN 988 plakalı hafif ticari araç, yoldaki kar ve buzlanma nedeni ile kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki köprünün yanından dereye inerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Talip Yılmaz ile eşi Fadime, annesi Ayşe ve çocukları Mehmet, Ömer Halis ve Ahmet Yılmaz hafif yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde ambulansta yapılan yaralılar kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.