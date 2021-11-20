Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki 52 AAY 896 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.S. (80), A.S. (77) ve H.D. (53) yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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