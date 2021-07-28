Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
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Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T. (48) yönetimindeki 58 NE 769 plakalı hafif ticari araç, Kayseri Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.N.B.K'ya (15) çarptı.

Kazada ağır yaralanan A.N.B.K. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yurt dışından kente geldiği belirtilen gurbetçi A.N.B.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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