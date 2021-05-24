Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
S.Y'nin (30) kullandığı 58 HF 307 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Caddesi, Ulu Cami Kavşağı'nda, A.T'nin (51) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralan motosiklet sürücüsü Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş