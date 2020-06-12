Sivas'ta hafif ticari araç tırla çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
12.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:58
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bayram Ünsal (45) yönetimindeki 58 HH 663 çekici plakalı tır, Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu karşısında Vahit Özcan idaresindeki 58 NY 704 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA