Sivas'ta hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarptı: 3 yaralı
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Sivas'ta hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarptı: 3 yaralı

Sivas'ta hafif ticari aracın sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarptı: 3 yaralı
04.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:02

Sivas'ta hafif ticari aracın sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Celal Biçer (81) yönetimindeki 58 AKK 836 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü mevkisinde refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gül Biçer (71) ve Sadık Baydemir (67) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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