Sivas'ta hafif ticari araç sinyalizasyon direğine çarptı: 3 yaralı
Sivas'ta hafif ticari aracın sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
04.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:02
Sivas'ta hafif ticari aracın sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Celal Biçer (81) yönetimindeki 58 AKK 836 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü mevkisinde refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Gül Biçer (71) ve Sadık Baydemir (67) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA