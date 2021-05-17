Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı
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Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

T.Ç. yönetimindeki 06 ADD 279 plakalı hafif ticari araç, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Mazıkıran mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.B. (70), F.T. (40), D.Ç. (35), N.Ç. (11), E.Ç. (7) ve K.Ç. (1) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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