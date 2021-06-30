Son dakika haberleri | Hafif ticari araç şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberleri | Hafif ticari araç şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Hafif ticari araç şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralıSİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Yavu beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Yozgat istikametine giden Ahmet Özan (66) yönetimideki 66 ABF 507 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Yeter Özan (62) ve Makbule (34), Mert (13), Osman (7) ile Rana Ayhan (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Rana Ayhan ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayhan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Sürücü Ahmet Özan'ın da hayat tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Hafif ticari araç şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç şarampole devrildi 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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