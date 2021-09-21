Sivas'ta hafif ticari araç köprü bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
E.T. (41) yönetimindeki 06 FV 933 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Koyunkaya köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.T. (68) yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.T. Sivas'a sevk edildi.