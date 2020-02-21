Sivas'ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tayfun Köçek idaresindeki 06 GB 3454 plakalı hafif ticari araç ile Halil Tulaz yönetimindeki 44 AAZ 566 plakalı tır, Sivas-Ankara kara yolu Köklüce mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Köçek ile aynı araçta bulunan Fatma Çıracı, Ahmet Çıracı, Kadun Bekçi ve Enes Bekçi ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.