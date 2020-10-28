Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı
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Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı

28.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:28

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mehmet Meral Çelik idaresindeki 06 CGK 59 plakalı tır, D-100 kara yolu Ekrem Erdem Bulvarı kavşağında, Ahmet Soral (83) yönetimindeki 34 HA 0221 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki yolculardan Nermin Ayaksız (66) ve Zehra Baykara (60) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında hafif ticari araçta bulunan dolu 2 mutfak tüpü ve yiyecek malzemeleri de etrafa saçıldı. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 15:28:22. #1.15#
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