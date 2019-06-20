Sivas'ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüsnü Erdoğan (71) yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolunun Gürpınar köyü Yağdonduran mevkisinde, A.K'nin (47) kullandığı 35 CLF 60 plakalı tırla çarpıştı.
Hafif ticari araç sürücüsü Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Yeter Erdoğan (70) yaralandı.
Yeter Erdoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilirken, eşinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü A.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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