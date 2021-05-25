Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 58 NP 600 plakalı otomobil, Olukman köyü yakınlarında, B.A'nın kullandığı 58 FR 184 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki T.Ö, A.Ö, D.Ö, Y.A, C.H, S.D. ve K.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya