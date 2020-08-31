Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
31.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:58
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Akın (50) yönetimindeki 38 NY 037 plakalı otomobil, Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi yakınlarında, Mustafa Göksu'nun (53) kullandığı 58 TA 355 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Armağan Hamza (12), Lütfiye (18), Muteber (39) ve Hamdi Akın (21), Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA