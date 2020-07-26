Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 9 kişi yaralandı
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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Sivas-Kayseri karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

26.07.2020 23:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:16

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Kovalı mevkisinde meydana geldi. S.K. (33) yönetimindeki 60 TT 030 plakalı hafif ticari araç ile D.G. (23) yönetimindeki 18 AF 039 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği hafif ticari araç tarlaya uçarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari araçta sürücü ile birlikte eşi Ş.K. (35) çocukları A.K. (4), B.K.(8), S.K. (13), M.M.K. (11), B.K.(1) ve otomobilde bulunan E.C.G (19) ile N.B. (19) yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 9 yaralı

Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.M.K ve Ş.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 9 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 9 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 9 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

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