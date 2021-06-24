Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

T.B.G. (28) yönetimindeki 58 AS 350 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda N.Ç. (51) idaresindeki 55 VJ 145 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje çıktı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan F.Ç. (13) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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