Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ın Ulaş hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Ulaş hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.D. yönetimindeki 58 ABR 629 plakalı otomobil ile Ö.K'nin kullandığı 58 BA 677 plakalı hafif ticari araç, Ulaş ilçesi girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan E.D. ve G.G. yaralandı.
Yaralılar, Ulaş Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban