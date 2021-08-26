Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Ö.K. yönetimindeki 58 ACJ 045 plakalı hafif ticari araç ile Y.U. idaresindeki 44 FY 933 plakalı hurda yüklü kamyonet, Sivas-Ankara kara yolu Hayranlı köyü kavşağında çarpıştı.

Kamyonetin kasasının kupadan ayrıldığı kazada, her iki araç da tarlaya devrildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan O.B. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer