Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

01.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:52
Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Hasan Şahin yönetimindeki 58 AD 244 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kangal kara yolunun Gürün yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Havva, Mehmet, Zeynep, Zehranur, Tuğba ve Mehmet Asaf Şahin ile Nuran Özkan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Şehrazat Ebru Gündeş Halil Sezai Türkan Şoray
Spor Sörloth Erol Bulut Ali Palabıyık Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Çocuk Ankara İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 09:53:27. #1.15#
title