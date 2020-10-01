Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Hasan Şahin yönetimindeki 58 AD 244 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kangal kara yolunun Gürün yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Havva, Mehmet, Zeynep, Zehranur, Tuğba ve Mehmet Asaf Şahin ile Nuran Özkan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer