Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
15.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:14
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Ali Çakmak (56) idaresindeki 58 AAB 140 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Onur Şahin (5), Tuğçe Yıldırım (27), Tülay (24), Elif (4) ve Pakize Çakmak (55) yaralandı.
Yaralılar, Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA