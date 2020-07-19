Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
19.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:22
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Öner Yenigül yönetimindeki 35 AGM 557 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mirze (72), Medine Karagöz ve Cevriye Özkan (35) yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA